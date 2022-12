Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022 e segnalato dal Ministero del Lavoro il Dpcm 3 ottobre 2022 riguardante l’adozione del il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024.

Si tratta del piano per la ripartizione delle risorse e degli interventi del Fondo per le non autosufficienze. Per l’adozione di piani regionali in consultazione con parti sociali e Terzo settore.

Le risorse del Fondo 2022-2024 sono di 822 milioni 2022, 865,3 milioni 2023 e 913,6 milioni 2024.

