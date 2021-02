www.commissariounicodepurazione.it. Questo il nuovo sito informativo sulle attività del Commissario Unico per la Depurazione che riporta dati e informazioni sull’attuale situazione italiana in merito alla gestione regionale delle acque reflue e alle quattro infrazioni in corso per violazione della direttiva europea in materia.

Sito per istituzioni nazionali e comunitarie, Regioni, enti locali, stakeholder e cittadini.

Info: Ministero Ambiente sito Commissario Unico Depurazione

