Firmato dal ministro del lavoro Orlando il Dpcm per il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024.

Stanziati 2,6 miliardi affiancati inoltre da 14,6 milioni per ciascuno degli anni 2022-2024 per le Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente, e da 70 milioni per i PUA (Punti Unici di Accesso) 2022-2024.

