Reddito di libertà. Con nota del 7 dicembre 2021 Inps riporta chiarimenti per le domande non accolte riguardanti il contributo per le donne vittime di violenza (circolare dell’8 novembre 2021).

Inps informa che le domande non accolte nel corso dell’anno per insufficienza del Fondo non saranno scartate e potranno essere riesaminate nel momenti in cui verranno stanziati nuovi fondi nel 2022.

