Aifa con la nota del 10 settembre 2021 richiama l’attenzione sui rischi derivanti dall’uso del medicinale Parvualan di cui gli Uffici di sanità marittima, aerea e frontaliera (USMAF) del Ministero della Salute hanno registrato l’importazione. Medicinale non autorizzato in Italia.

Aifa segnala l’assenza di ogni evidenza scientifica di efficacia e sicurezza contro il Covid. Avverte: “Il possibile uso del farmaco in sostituzione dei vaccini autorizzati (per i quali sono invece disponibili solidi dati di efficacia e sicurezza) rappresenta pertanto un potenziale pericolo per la salute”.

