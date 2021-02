Fermo pesca. Pubblicate dal Ministero del Lavoro il 5 febbraio 2021 delle indicazioni per Fermo Pesca Obbligatorio e Fermo Pesca Non Obbligatorio anno 2020 e per l’indennità giornaliera di 30 euro.

Le disposizioni derivano dal Decreto Interministeriale del 2 febbraio 2021 – repertorio n. 1 del 3 febbraio 2021. Le domande di indennità dovranno essere presentate dall’8 al 28 febbraio 2021 su “CIGSonline”. Scheda n.9 da inviare entro il 31 marzo 2021 se non presente ancora il visto dell’Autorità Marittima competente.

Provvedimento di autorizzazione ministeriale prorogato al 31 luglio 2021.

