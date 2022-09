Reddito di libertà. Inps con messaggio n.3363 del 13 settembre informa sulle nuove risorse stanziate per il Reddito di Libertà, per la misura di sostegno alle donne vittime di violenza e in condizione di povertà.



Stanziati ulteriori 9 milioni di euro per il 2021 e 2022. Destinati alle domande non accolte per insufficienza fondi e alle nuove domande.

Richieste tramite procedure indicate con messaggio 16 giugno 2022, n. 2453.

