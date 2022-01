Con messaggio del 25 gennaio 2022 Inps ha pubblicato indicazioni per le aziende per la compilazione degli elenchi nominativi 2021 dei braccianti agricoli ai fini del trascinamento delle giornate. Per impieghi nei comuni colpiti da calamità naturali o avversità atmosferiche.

La norma riguarda braccinati, piccoli coloni e ai compartecipanti familiari che hanno lavorato per almeno cinque giornate nel 2021 in aziende per le quali vigono l’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 102/2004 e l’articolo 1, comma 1079, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Domande entro il 25 febbraio 2022.

