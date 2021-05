Pubblicate da Inps con messaggio n.1836 del 6 maggio 2021 nuove indicazioni operative sull’esonero dai contributi per le aziende che non hanno richiesto trattamenti di integrazione salariale, come previsto dal Decreto Ristori.

Messaggio che segue il precedente n.24 dell’11 febbraio 2021.

Ti potrebbe interessare