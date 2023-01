Segnalate dal Ministero della Salute il 19 gennaio 2023 le linee guida

Medical Device Coordination Group MDCG 2023-1 Guidance on the health institution exemption under Article 5(5) of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746.

Riguardano l’applicazione uniforme degli articoli 5 paragrafo 5 dei due regolamenti: Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispostivi medici e il Regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Ti potrebbe interessare