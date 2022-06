Con messaggio n.2261 del 30 maggio Inps informa sul rilascio della procedura online per la comunicazione dei dati integrativi per i percettori di Reddito di Cittadinanza e Assegno Unico nel caso in cui le informazioni indispensabili non fossero già in possesso dell’Istituto.

La circolare si affianca alla circolare n. 53 del 28 aprile 2022. L’Assegno viene versato d’ufficio ai percettori di Rdd, le indicazioni riguardano nuclei con entrambi in genitori e quota per i figli minori o figli maggiorenni con disabilità; 50% dell’importo ai figli per nuclei con un solo genitore, nuclei complessi, figli neomaggiorenni, maggiorazione compensativa per genitori entrambi lavoratori.

Procedura tramite nuovo modello RdC-Com AU.

