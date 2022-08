Con messaggio n.3026 del 1° agosto 2022 Inps informa sulla nuova possibilità per la delega a distanza di identità digitale a persona di fiducia, indispensabile per l’accesso ai servizi online.

La modalità, web meeting, va ad affiancare quanto finora utilizzabile per il conferimento della delega, ovvero in presenza e online se in possesso di identità digitale.

La circolare Inps riporta i dettagli delle possibilità di prenotazione del meeting tramite i canali fisici e online Inps. I web meeting si terrano il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00.

Ti potrebbe interessare