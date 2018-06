MODENA – Inform@zione. Ausl Modena ha comunicato di aver prorogato la scadenza per l’iscrizione alla nuova edizione della rassegna/concorso per prodotti per l’informazione e per la formazione alla salute e sicurezza sul lavoro. Indetta da Regione Emilia Romagna, Ausl Modena e Inail.

La data ultima per partecipare a Inform@zione 2018 sarà il 20 luglio 2018, non più il 30 giugno come originariamente previsto dal regolamento.

Ricordiamo che possono partecipare al concorso Aziende Sanitarie, Enti pubblici e privati, Istituzioni, Editori, Scuole, Associazioni di categoria, Organizzazioni sindacali, Società/Enti di formazione, imprese, consulenti che abbiano prodotto progetti cartacei o digitali utili alla “informazione ed alla formazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro”.

Stampa del catalogo prevista ad ottobre 2018. La premiazione dei prodotti ritenuti meritevoli avverrà nella prossima edizione di Ambiente Lavoro prevista dal 17 al 19 ottobre 2018 a Bologna.

Info e regolamento completo: Inform@azione 2018

Ti potrebbe interessare