“Global Summit on COVID-19 and the World of Work – Building a better future of work“. Questo il summit Ilo che si terrà in quattro giornate dal 1° al 9 luglio, sul futuro del lavoro, l’impatto economico e sociale della pandemia da Covid-19.

Un summit online che verrà gestito attraverso questa piattaforma e che sarà strutturato:

1 e 2 luglio eventi regionali;

7, 8, 9 luglio Global Summit.

Info: Ministero del Lavoro, Ilo Global Summit on COVID-19 and the World of Work

