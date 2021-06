Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato parere positivo sullo schema di decreto attuativo riguardante le certificazioni verdi e per la Piattaforma nazionale-DGC, previste dal Decreto Riaperture.

Il Garante raccomanda di individuare con norma di rango primario in sede di conversione del decreto legge, le determinate circostanze nelle quali sarà concessa la richiesta del pass e i soggetti deputati ai controlli.

Il pass dovrà essere richiesto attraverso Piattaforma nazionale-DGC e verificato esclusivamente attraverso l’App VerificaC19. Autorizzato l’uso di Immuni, ma rinviata AppIo.

Blocco AppIO

Per quanto riguarda ancora AppIo disposto il blocco provvisorio in via d’urgenza a PagoPA dei servizi in interazione con servizi di Google e Mixpanel.

