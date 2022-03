Pubblicate dall’Agenzia delle Entrate nota e circolare del 25 febbraio con le indicazioni sulle novità in materia Iva in caso di cessioni di beni e servizi 2021 verso organismi comunitari per rispondere al Covid-19.

Misura introdotta dal Decreto Fiscale, decreto-legge 21 ottobre

2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Ti potrebbe interessare