Documento di indirizzo per la promozione della salute nei luoghi di lavoro della Pubblica Amministrazione. Approvato il 13 febbraio dalla Conferenza Stato Regioni un documento per la PA che riassume buone prassi e misure utili alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, al coinvolgimento dei dipendenti per la promozione di stili vi vita sani, iniziative per informazione e e comunicazione.

Il testo è stato redatto dal Tavolo di lavoro intersettoriale per la promozione della salute nei luoghi di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni istituito presso il Ministero della Salute, questo l’indice:

“Strategie per la promozione della salute nei luoghi di lavoro;

Modello di intervento per la promozione della salute nei luoghi di lavoro;

Moduli specifici (alimentazione, attività fisica, tabagismo…);

Benessere dei lavoratori”.

Ti potrebbe interessare