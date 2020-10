Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 il Decreto 15 settembre 2020 Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalita’ di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Decreto in attuazione del Codice del Terzo Settore che riporta le modalità di iscrizione al Runts e la gestione degli enti. Come si legge nella nota del Ministero del Lavoro, “l’scrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo per l’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore“.

