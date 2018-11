Dpi. Il Consiglio dei Ministri nella seduta n.28 del 20 novembre 2018 ha approvato in esame preliminare il decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 che abroga la direttiva 89/686/Cee. Regolamento pubblicato il 31 marzo 2016 in Gazzetta Europea e che stabilisce Requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.

Info: Consiglio dei Ministri n.28 del 20 novembre 2018

