Con comunicato del 26 luglio il Ministero del Lavoro informa sull’approvazione del decreto attuativo che stanzia 50 milioni per il 2021 e 81 per il 2022 per la retribuzione di assistenti sociali presso gli Ambiti territoriali sociali (ATS).

Il decreto deriva dalla Legge di bilancio 2021 e interessa in particolare contributi per gli assistenti sociali in servizio nell’anno 2021 e risorse per il 2022. Riporta inoltre chiarimenti e date sulle due fasi di richiesta contributi e sulle diverse entità dei contributi per le assunzioni nei comuni per numero assistenti eccedente 1 a 6.500 e 1 a 5.000.

