Formazione 4.0. Approvato dal Mise e prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale un decreto attuativo del nuovo regime fiscale sulla formazione 4.0 previsto dal Decreto Aiuti.

Credito di imposta alzato al 70% fino a 300 mila euro per le piccole imprese e al 50% fino a 250mila euro per le medie imprese. Resta al 30% per le grandi imprese.

La pagina informativa sul credito di imposta per la Formazione 4.0.

