Segnalata dal Ministero della Salute una consultazione pubblica sulla bozza di integrazione del Regolamento UE 2019/6 con nuovi criteri di designazione degli antimicrobici da riservare all’uso umano e non utilizzabili per gli animali e in allevamento.

La consultazione pubblica è online dal 26 marzo al 24 aprile 2021. I medicinali elencati sono indicati come non utilizzabili per gli animali o utilizzabili con limitazioni.

Info: Ministero Salute, consultazione integrazione Regolamento UE 2019/6

