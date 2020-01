Assegni familiari. Pubblicate da Inps con la circolare n.3 del 9 gennaio 2020 indicazioni sui limiti di reddito per la cessazione del beneficio e per le quote di maggiorazione di pensione, riguardanti coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati Gestioni speciali lavoratori autonomi.

Le disposizioni derivano dalla rivalutazione dei limiti in vigore dal 1° gennaio 2020.

Info: Inps circolare n.3 del 9 gennaio 2020

