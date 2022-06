Pubblicate da Inps con la circolare n.70 del 15 giugno 2022 istruzioni operative per i datori di lavoro in merito agli sgravi contributi per assunzioni in apprendistato di primo livello 2022.

Sgravio disposto dall’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Le istruzioni riguardano il regime contributivo applicabile, che ricordiamo interessa aziende con numero addetti pari o inferiore a nove, flusso Uniemens e istruzioni contabili.

