Con nota n.5 del 6 febbraio 2023 Inail informa sulla modifica del tasso di interesse per i piani di ammortamento riguardanti le istanze di rateazione dei debiti per i premi assicurativi e per le sanzioni civili.

Tasso per la rateazione dall’8 febbraio 2023 sarà del 9%, 8,50% per le sanzioni civili, anche in questo caso dall’8 febbraio 2023.

