Pubblicata da Inail la circolare n.45 del 16 dicembre 2022 con indicazioni sulle nuove misure in vigore dal 1° gennaio 2023 per quanto riguarda il premio ordinario e il premio speciale per alcune categorie di lavoratori.

Le indicazioni si riferiscono in particolare a facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi, pescatori autonomi della piccola pesca e degli allievi dei corsi IeFP, candidati all’emigrazione sottoposti a prove d’arte prima dell’espatrio.

