Pubblicata da Inail la circolare n. 12 del 15 aprile 2021 sulle retribuzioni convenzionali 2021 per le assicurazioni obbligatorie riguardanti i lavoratori che operano in Paesi extracomunitari per i quali non sono presenti accordi di sicurezza sociale.

Gli importi sono definiti sul calcolo delle retribuzioni convenzionali indicate dalle tabelle del decreto 23 marzo 2021 (allegate anche alla circolare del 15 aprile).

Inps

Chiarimenti in merito sono stati pubblicati contestualmente da Inps con la circolare 19 aprile 2021, n. 64, nella quale vengono fornite istruzioni anche ai fini della regolarizzazione dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

