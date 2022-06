Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari. Pubblicate da Inps con messaggio n.2378 dell’11 giugno 2022 indicazioni sull’utilizzo dell’applicativo per la presentazione delle domande online di iscrizione al Fondo Casalinghe e Casalinghi.

Si tratta di indicazioni riguardanti l’applicativo rilasciato a seguito delle determinazioni n. 75 del 30 luglio 2010 e n. 277 del 24 giugno 2011 e messaggio n.21118 del 2013.

L’accesso per i privati cittadini è possibile tramite SPID, CIE, CNS ed è consentito ai Patronati. La domanda viene accolta automaticamente in mancanza di condizioni ostative altrimenti viene posta in stato da verificare.

Implementata la possibilità di pagamento online dei contributi tramite la piattaforma Nodo dei Pagamenti.

