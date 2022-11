ANFOS Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro sarà presente alla prossima edizione di “Ambiente Lavoro – Salone della salute e della sicurezza sul lavoro” che si terrà a BolognaFiere dal 22 al 24 novembre.

Queste le coordinate per incontrare lo staff Anfos presente in fiera e Quotidiano Sicurezza. Padiglione 22 stand B36.

Anfos

Anfos è l’Associazione nazionale formatori della sicurezza su lavoro. È Associazione sindacale dei lavoratori – Soggetto formatore ai sensi degli artt.32 comma 4 e 98 comma 2 del D.lgs 81/08 e s.m.i.avoratori – Soggetto formatore ai sensi degli artt.32 comma 4 e 98 comma 2 del D.lgs 81/08 e s.m.i.

Anfos rappresenta e tutela gli interessi di:

formatori nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro;

Responsabili del Servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP) ai sensi del D. Lgs. 81/80;

Addetti al Servizio di sicurezza e protezione (ASPP) ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Da settembre 2014 Anfos è ente confederato Confsal – Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori.

Anfos è inserita nell’elenco pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni Professionali che rilasciano l’Attestato di Qualità ai sensi della Legge n. 4/2013 in tema di professioni non ancora organizzate in Ordini o Collegi e in virtù di tale elenco può rilasciare la suddetta attestazione di qualità a Formatori per la sicurezza sul lavoro, Rspp/Aspp.

Il presidente pro tempore dell’Anfos è il dott. Rolando Morelli.

www.anfos.org

Anfos Servizi

www.anfos.it

