L’offerta riguardante i corsi di formazione Anfos Servizi è stata ampliata inserendo delle integrazioni derivanti dall’emergenza Covid che stiamo vivendo.



Anfos Servizi ha attivato i seguenti nuovi corsi formativi o di aggiornamento:

Questi i contatti e i riferimenti necessari.

Anfos servizi

ANFOS Servizi – esperti in Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro – è un’azienda che da anni promuove la formazione sui temi della Sicurezza sul Lavoro attraverso l’erogazione di numerosi servizi, obbligatori per essere in regola con il Testo Unico Sicurezza (d.lgs 81/08 e s.m.i.): dalla formazione dei lavoratori a servizi di consulenza su tutto il territorio nazionale.



A favore dei propri clienti ANFOS Servizi effettua attività di informazione, studio e ricerca, nonché provvedimenti e iniziative, come convegni e seminari, tendenti a favorire la divulgazione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tra i servizi e le consulenze alle imprese per la sicurezza sul lavoro figurano anche:

Aggiornamento DVR COVID-19;

DVR – Documento Valutazione Rischi;

DVR – Aggiornamento;

DUVRI;

DVR – procedura standardizzata;

Valutazione Rischio Rumore;

Valutazione Rischio Vibrazioni;

Valutazione Rischio Chimico;

Rischio stress lavoro correlato;

POS (Piano Operativo di Sicurezza);

Manuale HACCP Covid-19;

Kit Tamponi Superficiali HACCP;

Manuale Haccp Autocontrollo Alimentare;

Etichette nutrizionali online;

Manuale di rintracciabilità;

Nomina medico competente;

Analisi Legionella;

Analisi Alimenti;

Analisi Acque;

Verifica Impianti di Messa a Terra;

Consulenza sicurezza sul lavoro;

Consulenza HACCP.

Anfos Servizi riferimenti e informazioni utili: 800589256.

