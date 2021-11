Rilasciato online dal Mite il nuovo portale sulle Bonifiche dei siti contaminati, portale con dati, informazioni e documenti sulle aree di intervento e di bonifica ambientale.

Il sito è pensato come uno spazio aperto e trasparente, per comunicazione e informazione e contemporaneamente partecipazione e ascolto dei cittadini.

Riporta aggiornamenti su Sin e anagrafe Sin, bonifiche amianto e siti orfani, notifiche della DGRIA, spazi per il cittadino e per il proponente, con form per osservazioni, istanze e accessi agli atti. Dati e rapporti.

Dall’8 novembre è stata attivata nel portale una nuova funzione per la ricerca e la consultazione della documentazione amministrativa riguardante la bonifica dei Sin.

