Il Decreto legislativo 81/2008 prevede l’istituzione da parte del datore di lavoro del Servizio di prevenzione protezione, che è coordinato dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). La designazione del RSPP è obbligatoria per tutte le tipologie di aziende e il soggetto nominato deve essere in possesso di determinati requisiti di professionalità e di esperienza, descritti nell’articolo32 del Testo Unico sicurezza lavoro.

Il Datore di Lavoro può, in alcune situazioni contemplate dalla legge, incaricare un soggetto esterno all’organizzazione, sempre che sia in possesso dei requisiti tecnici, formativi ed esperienziali definiti dal citato articolo 32. L’istituzione del Servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, è invece obbligatoria per quelle tipologie di aziende considerate ad alto rischio in termini di attività produttive.

Per poter ricoprire l’incarico il soggetto designato RSPP deve aver frequentato appositi corsi di formazione e quindi frequentare gli aggiornamenti periodici.

Tutto626 segnala la propria offerta riguardante il corso di formazione di base per la figura di RSPP (Modulo A) e per l’Aggiornamento di 40 ore. Per info Numero verde 800 146625 e pagina contatti.

Ti potrebbe interessare