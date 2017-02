ROMA – Lavoro più sicuro e più sano ad ogni età. È stato presentato da Eu-Osha uno strumento di visualizzazione online che permette di analizzare dati e indicazioni raccolti dal progetto pilota Lavoro più sicuro e più sano ad ogni età – Sicurezza e salute sul lavoro (SLL) nel contesto di una forza lavoro che invecchia condotto dalla stessa Agenzia e avviato dal Parlamento europeo.

Problemi chiave, politiche, Paesi. Obiettivo del progetto triennale è stato analizzare il mondo del lavoro, osservarne politiche e modalità sulla sostenibilità, l’invecchiamento, la qualità, la sicurezza. Strategie utilizzate per affrontare i cambiamenti in atto negli ambienti di lavoro europei, e contemporaneamente individuarne gli ostacoli, i rischi da prevenire. Tenendo in considerazione che entro il 2040 da rilevazioni Eurostat 2014, il 27% della popolazione europea potrebbe avere più di 65 anni.

Molteplici le chiavi di lettura attraverso le quali osservare i dati. Uscita precoce dal lavoro, impatto sulla salute, disuguaglianze sanitarie, condizioni di lavoro.

Quindi i gruppi di Paesi con cluster individuati per politiche, loro attuazione e integrazione con gli altri settori, somiglianze in merito a invecchiamento, economia generale, salute; schede e grafici sui singoli Paesi.

Questa la sezione sull’Italia.

Info: risultati progetto pilota Lavoro più sicuro e sano ad ogni età

