ROMA – Smartphone e orologi sportivi per il monitoraggio dei lavoratori, stampanti 3D. Sono state pubblicate da Eu-Osha due relazioni su alcune novità tecnologiche e su quanto possano incidere sulle prassi lavorative ed essere nuovo oggetto di valutazione per rischi e sicurezza sul lavoro.

Le relazioni rientrano nell’attività di studio dei cambiamenti nel mondo del lavoro che Eu-Osha conduce da anni. Attività che ha interessato nel recente passato i lavori verdi ad esempio, e nella quale possiamo far rientrare le campagne di sensibilizzazione e ricerca, compresa la corrente dedicata al lavoro sicuro ad ogni età, a come gli ambienti di lavoro debbano adattarsi all’avanzare dell’età del lavoratore.

I due documenti appena rilasciati, in inglese, sono: 3D Printing ad addittive manufacturing – The implications fors Osh (Stampa in 3D: una nuova rivoluzione industriale); Monitoring technology: the 21st century’s pursuit of well-being? (La tecnologia di monitoraggio sul luogo di lavoro).

Nel primo si parla di stampa 3D, produzione additiva, modelli di produzione, rischio da monotonia. Nel secondo privacy, monitoraggio della salute dei dipendenti, auto monitoraggio della salute e dello stress lavoro correlato.

Info: Eu-Osha relazioni su stampa 3D e monitoraggio dei lavoratori

