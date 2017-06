ROMA – Rapporto controlli ambientali del Snpa– Aia/Seveso. Edizione 2016. È stato pubblicato da Ispra un rapporto che per la prima volta riunisce i risultati dei controlli sugli impianti industriali soggetti ad Aia e Seveso, effettuati sia da Ispra che dalle agenzie regionali e provinciali Arpa e Appa. Oggetto dei controlli sono state le applicazioni negli stabilimenti industriali dell’Autorizzazione integrata ambientale D.lgs. 152/2006 e della Direttiva Seveso D.lgs. 334/99 e Dlgs. 105 del 26/6/2015.

Il report deriva dai gruppi di lavoro avviati dal Sistema Nazionale della Protezione dell’Ambiente (Ispra, Arpa, Appa) nel 2014-2016 per predisporre delle linee guida sui controlli e da quelli avviati per rendicontare i controlli stessi effettuati nel 2015. Si tratta di una prima sistemazione organica di quanto emerso dalle differenti modalità di controllo e in particolare dalle differenti modalità di rendicontazione e pubblicazione utilizzate dalle Agenzie.

“La predisposizione di un rapporto dei controlli ambientali di sistema si è resa necessaria poiché, nonostante le svariate attività ispettive che sono svolte da tutto il sistema in varie tematiche ambientali, non esisteva ancora un documento unico che riassumesse le attività svolte dagli enti di controllo ed al contempo ne

evidenziasse gli esiti”.

