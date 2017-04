ROMA – Ponteggi metallici fissi di facciata. È stato pubblicato da Inail un volume tecnico che analizza rigidezza e resistenza dei dispositivi di collegamento montante-traverso modulari. Un volume che riporta prove tecniche e sperimentali finalizzate alla verifica del carico massimo delle opere provvisionali, per la compatibilità delle stesse con quanto previsto dalla norma UNI EN 12811-3:2005.

Obiettivo del documento è analizzare le caratteristiche delle strutture e in particolare dei nodi montante-traverso/corrente e testarne preliminarmente con prove pilota la resistenza al carico, la corretta modellazione strutturale. Un’indagine scientifica, seconda fase di un progetto iniziato nel triennio 2009-2012 che ha avuto come obiettivo primario quello di “individuare una metodologia sperimentale che consenta la caratterizzazione dei nodi strutturali, sia in termini di rigidezza, che di resistenza, come previsto dalla UNI EN 12810-2 [1] e dalla UNI EN 12811-3 [2]”.

Questo l’indice:

Riferimenti;

Definizione dei requisiti delle prove sperimentali (Requisiti delle prove pilota; Requisiti delle prove di rigidezza e di resistenza cicliche);

Prove sperimentali (Prove pilota old; Prove pilota new, Prove di rigidezza e resistenza cicliche);

Conclusioni.

Info: Inail, I ponteggi metallici fissi di facciata

