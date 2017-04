BILBAO – Partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza sul lavoro in azienda. È stato pubblicato da Eu-Osha un nuovo rapporto con i dati di uno studio qualitativo sul livello di partecipazione dei lavoratori europei. Uno studio che segue l’indagine Esener-2 condotta sulla percezione dei rischi nuovi ed emergenti tra le imprese europee e che ad Esener-2 stessa va ad accostarsi e paragonarsi.

Lo studio è stato condotto attraverso interviste a rappresentati di dirigenti e di lavoratori di 143 aziende di sette Stati UE, imprese di vari settori e di varie dimensioni. Ciò che ha evidenziato in primo luogo, è stato un calo generalizzato della rappresentanza dei lavoratori per quanto riguarda la sicurezza, con prassi efficaci di partecipazione che sono state riscontrare in pochissime realtà.

La pratiche più virtuose sono state osservate da Eu-Osha in Svezia, Belgio e Paesi Bassi, in Paesi in cui la crisi economica è stata meno aggressiva e dove sono più solide le pratiche sindacali, vigilanza, le risorse e le condizioni sociali ed economiche. In ogni caso, anche considerando i Paesi citati la buona prassi della rappresentanza dei lavoratori nelle aziende sembra ancora essere un’eccezione.

Contemporaneamente l’indagine Eu-Osha ha registrato una crescita dell’utilizzo di sistemi di gestione, con la responsabilità della sicurezza sul lavoro che ricade su un dirigente o su un esperto. “I risultati evidenziano inoltre che in Europa vi è stato un incremento nell’uso degli approcci alla SSL che si avvalgono di sistemi di gestione in cui la responsabilità della gestione della sicurezza e della salute ricade su un dirigente o un esperto. Pur essendo stati riscontrati alcuni esempi di buone prassi, numerosi sono stati tuttavia i casi in cui, in queste situazioni, la rappresentanza dei lavoratori risulta meno efficace, poiché i rappresentanti stessi hanno perso autonomia, riducendosi a svolgere il ruolo di «occhi e orecchie» di detti responsabili della sicurezza”.

Info: Eu-Osha, indagine rappresentanza lavoratori nella gestione della sicurezza

