BILBAO – Due sono i vincitori dell’ultima edizione dell’Healthy Workplaces Film Award 2017 indetto da Eu-Osha per Ambienti di lavoro sani e sicuri 2016-2017 e assegnato nel corso del “DOK Festival di Lipsia 2017”.

I film sono: Before the bridge di Lewis Wilcox (USA) and Turtle shells di Tuna Kaptan (Germania). Il primo ha affrontato il tema dei cambiamenti tecnologici e dell’impatto sulla società e sul lavoro; il secondo guerre e migrazioni e nel mondo contemporaneo e la relazione dell’uomo con il mondo animale.

Assegnata anche la menzione speciale ad Alien di Morteza Atabaki (Turchia), su un anziano lavoratore in un laboratorio di filati.

Info: vincitori Healthy Workplaces Film Award 2017

Ti potrebbe interessare