ROMA – Spring school. L’Helpdesk Reach informa che dal 15 al 19 maggio 2017 Echa terrà una settimana informativa nella quale riproporrà in serie tutti i webinar che riguardano le fasi della registrazione delle sostanze chimiche e le scadenze 2018.

Una spring school, scuola primaverile, con i video recenti e con una nuova diretta, il 17 maggio, dal ditolo Getting your chemical safety assessment done.

Info: Echa Spring scholl Reach 2018

Leggi

Notizie sicurezza lavoro sostanze chimiche

Ti potrebbe interessare