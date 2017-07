ROMA – Sicurezza lavoro Carabinieri tutela salute. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 luglio 2017 il Decreto 30 maggio 2017 Individuazione del datore di lavoro del Comando carabinieri per la tutela della salute.

All’articolo 1 il decreto individua il comandante dei Carabinieri per la tutela della salute come datore di lavoro per la sede centrale e le sedi periferiche che rispondono allo stesso comando.

Info: Decreto 30 maggio 2017 GU 19 luglio 2017

Ti potrebbe interessare