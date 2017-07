ROMA – È stato sottoscritto da Inail e Ispettorato Nazionale del Lavoro il 10 luglio un protocollo di intesa per la programmazione annuale dell’attività ispettiva in materia assicurativa. Programmazione che rientrerà nel piano proposto dall’INL alla Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza ex art. 11 Decreto legislativo n. 149/2015.

Definiti modelli di analisi e di accertamento, gestione contenzioni. Disposta l’istituzione della Commissione nazionale di programmazione dell’attività ispettiva che sarà sostenuta dalle varie Commissioni regionali di programmazione dell’attività ispettiva in materia assicurativa. Nelle Regioni a statuto speciale sarà sostenuta da accordi tra Inl e Regioni Province.

Info: protocollo intesa Inail e Inl

