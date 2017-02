ROMA – Voucher asili nido. Con nota del 27 gennaio Inps ha disposto una proroga per l’erogazione dei voucher asili nido alle lavoratrici autonome.

Si legge: “Istruzioni per l’erogazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92. La presentazione delle domande sarà consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni, di cui all’art.1, comma 356 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (c.d. legge di bilancio 2017)”.

Pubblicate contestualmente istruzioni per la presentazione delle domande. Istruzioni per lavoratrici dipendenti e iscritte alla gestione separata, autonome, tabella per voucher in caso di part-time.

Info: Inps, avviso proroga voucher asili nido 2017-2018

