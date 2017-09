ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.224 del 25 settembre 2017 il Decreto 3 luglio 2017, n. 142 Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare, ai sensi dell’articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In vigore dal 10 ottobre 2017.

Si tratta del regolamento introdotto dal Ministero dell’Ambiente per la “sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, di cui all’articolo 219-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le forme di incentivazione”. Pubblicato per ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il riutilizzo.

La sperimentazione sarà di 12 mesi e inizierà 120 giorni dopo l’entrata in vigore del Decreto.

Info: GU 25 settembre 2017 n. 224 Decreto 3 luglio 2017 n.142

