ROMA – Incontri individuali con esperti dell’Helpdesk Reach. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato quattro nuove date nelle quali terrà incontri individuali con le imperse per quesiti sul Regolamento Reach.

Le date sono: 8 febbraio, 22 febbraio, 7 marzo e 22 marzo. Dalle ore 10.00 alle 14.00. Sede degli incontri sarà il del Ministero dello Sviluppo Economico in via Molise 2, Roma. Per partecipare occorre prenotarsi dieci giorni lavorativi prima di ogni incontro e indicare il quesito che si andrà a proporre. Questo il link di riferimento per registrarsi e candidarsi.

Info: Helpdesk Reach incontri con le imprese febbraio e marzo 2017

