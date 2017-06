ROMA – Jobs act lavoro autonomo. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.135 del 13 giugno 2017 la Legge 22 maggio 2017, n. 81 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Legge in vigore a partire da oggi 14 giugno 2017.

Info: GU n.135 del 13 giugno 2017 Legge 22 maggio 2017 n.81

