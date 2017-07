ROMA – Sono state pubblicate da Inps con circolare 109 del 10 luglio 2017 istruzioni in merito all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 1, commi 308 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Modulo online 308-2016 disponibile dall’11 luglio 2017.

Info: Inps circolare n.109 del 10 luglio 2017.

