ROMA – Pmi vittime di mancati pagamenti. Sono stati aperti dal Ministero dello Sviluppo Economico i termini per la presentazione delle domande per i finanziamenti agevolati disposti dall’art. 1 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha istituito il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti.

Le domande possono essere presentate a partire dal 3 aprile 2017 fino a chiusura sportello disposta dal Ministero. A disposizione 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2016,2017.2018.

Info: domande Pmi vittime mancati pagamenti

Ti potrebbe interessare