ROMA – Euratom. È stato approvato dal Governo il 9 giugno in esame preliminare il decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la 2009/71/Euratom, in attuazione della legge di delegazione europea 2014.

Si tratta del decreto per la sicurezza degli impianti nucleari, vita degli impianti, disattivazione, controllo, comunicazione informazioni, verifica delle misure applicate.

Info: Consiglio dei Ministri n.33 del 9 giugno 2017

