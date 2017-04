ROMA – Bonus 1000 euro per frequenza asili nido. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2017 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017 Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati.

Il bonus verrà erogato da Inps, con istruzioni che verranno pubblicate dall’Istituto entro 30 giorni.

Info: GU decreto agevolazioni frequenza asili nido

