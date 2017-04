ROMA – Lavoratori non vedenti. Pubblicate da Inps con nota n.73 del 14 aprile 2017 le istruzioni per il riconoscimento dei Benefici pensionistici lavoratori non vedenti. Articolo 1, comma 209,

della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Info: Inps circolare benefici pensionistici lavoratori non vedenti

